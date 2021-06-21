На Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, восемь получили ранения

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что один водитель не предоставил преимущество в движении другому.

На Днепропетровщине в ДТП погибли два человека, восемь получили ранения
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области и г. Покровск в аварии между двумя машинами погибли два человека, еще восемь получили ранения. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество машине Mercedes Sprinter, сообщили в пресс-служба полиции.

"В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, а также шесть пассажиров Mercedes", - сообщили правоохранители.

Сведения по факту аварии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель автомобиля ВАЗ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, что 14 июня в Винницкой области полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован.



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