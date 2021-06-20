Во Флориде грузовик въехал в гей-парад, погиб человек
Полиция устанавливает, был ли наезд преднамеренным.
В американском штате Флорида вблизи Майами водитель грузовика наехал на участников гей-парада, в результате наезда погиб человек и еще один получил травмы.
Об этом пишет edition.cnn.com.
Детектив полицейского участка Форт-Лодердейла Али Адамсон рассказал, что обоих мужчин госпитализировали в медицинский центр Бровард, где один из них впоследствии скончался. По второму прогнозы оптимистичны.
Адамсон отметил, что ФБР присоединилось к расследованию, однако не прокомментировал возможность, что наезд является преднамеренным. "Мы изучаем все варианты. Ничего не исключено", - сказал Адамсон.
На видео с места происшествия видно, что полиция задержала мужчину сразу после инцидента, но причастен ли он к наезду, неизвестно.
Представитель местных властей Уилтон-Менорс, где состоялся парад, сообщил, что, скорее всего, наезд был случайным.
Наезд произошел сразу после начала парада, его проведение отменили.
Напомним, в США после наезда электросамоката умерла телевизионная актриса Лиза Бейнс. Водитель транспортного средства с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция.