Во Флориде грузовик въехал в гей-парад, погиб человек

Полиция устанавливает, был ли наезд преднамеренным.

Во Флориде грузовик въехал в гей-парад, погиб человек
Фото: edition.cnn.com

В американском штате Флорида вблизи Майами водитель грузовика наехал на участников гей-парада, в результате наезда погиб человек и еще один получил травмы.

Об этом пишет edition.cnn.com.

Детектив полицейского участка Форт-Лодердейла Али Адамсон рассказал, что обоих мужчин госпитализировали в медицинский центр Бровард, где один из них впоследствии скончался. По второму прогнозы оптимистичны.

Адамсон отметил, что ФБР присоединилось к расследованию, однако не прокомментировал возможность, что наезд является преднамеренным. "Мы изучаем все варианты. Ничего не исключено", - сказал Адамсон.

На видео с места происшествия видно, что полиция задержала мужчину сразу после инцидента, но причастен ли он к наезду, неизвестно.

Представитель местных властей Уилтон-Менорс, где состоялся парад, сообщил, что, скорее всего, наезд был случайным.

Наезд произошел сразу после начала парада, его проведение отменили.

Напомним, в США после наезда электросамоката умерла телевизионная актриса Лиза Бейнс. Водитель транспортного средства с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция.

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