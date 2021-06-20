Сегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиков

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

Сегодня с 14:00 в Киеве из-за жары ограничивают движение грузовиков
Фото: КГГА

В Киеве с 14:00 воскресенья, 20 июня, ограничивают движение для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

В Киевсовете напоминают, что оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет Патрульная полиция.

"Отметим, что ограничение введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня в Киеве и Киевской области днем без осадков. Температура днем в столице 28-30°, а в области 26-31°.

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