В Париже женщины на электросамокате сбили пешехода, которая вскоре умерла

Во Франции будут штрафовать за катание на электросамокате по тротуарам

В Париже разыскивают виновников смерти женщины-пешехода, которую сбил электросамокат.

Об этом пишет bbc.com.

Известно, что 31-летняя итальянка гуляла вдоль Сены с другом. Две женщины на самокате ехали с большой скоростью, сбили женщину и не остановились.

Потерпевшая ударилась головой о тротуар и у нее остановилось сердце. Спасатели оказали ей неотложную медицинскую помощь, и сердечный ритм удалось восстановить через 30 минут.

Женщину забрали в бессознательном состоянии в больницу, где она находилась в коме до смерти через несколько дней.

Прокуратура открыла расследование по факту убийства, отягченного непредоставлением помощи.

Полиция ищет свидетелей и изучает кадры видеонаблюдения из этого района.

Дело возобновило дебаты по поводу электросамокатов в Париже из-за беспокойства о безопасности пешеходов.

Отметим, в стране самокаты могут ездить со скоростью более 50 км / ч, и их популярность растет, частично из-за низкого влияния на окружающую среду.

В 2019 году правительство Франции ввело правила после сотен инцидентов, в том числе, нескольких смертей. Водители самокатов должны быть старше 12 лет и не могут ездить по тротуару.

Напомним, в США после наезда электросамоката умерла телевизионная актриса Лиза Бейнс. Водитель транспортного средства с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция.