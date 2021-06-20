В Париже женщины на электросамокате сбили пешехода, которая вскоре умерла
Виновников аварии разыскивает полиция.
В Париже разыскивают виновников смерти женщины-пешехода, которую сбил электросамокат.
Об этом пишет bbc.com.
Известно, что 31-летняя итальянка гуляла вдоль Сены с другом. Две женщины на самокате ехали с большой скоростью, сбили женщину и не остановились.
Потерпевшая ударилась головой о тротуар и у нее остановилось сердце. Спасатели оказали ей неотложную медицинскую помощь, и сердечный ритм удалось восстановить через 30 минут.
Женщину забрали в бессознательном состоянии в больницу, где она находилась в коме до смерти через несколько дней.
Прокуратура открыла расследование по факту убийства, отягченного непредоставлением помощи.
Полиция ищет свидетелей и изучает кадры видеонаблюдения из этого района.
Дело возобновило дебаты по поводу электросамокатов в Париже из-за беспокойства о безопасности пешеходов.
Отметим, в стране самокаты могут ездить со скоростью более 50 км / ч, и их популярность растет, частично из-за низкого влияния на окружающую среду.
В 2019 году правительство Франции ввело правила после сотен инцидентов, в том числе, нескольких смертей. Водители самокатов должны быть старше 12 лет и не могут ездить по тротуару.
Напомним, в США после наезда электросамоката умерла телевизионная актриса Лиза Бейнс. Водитель транспортного средства с места ДТП скрылся, его разыскивает полиция.
В апреле в центре Киева водитель самоката напал на журналиста Романа Винтонива, когда тот сделал ему замечание за нарушение правил дорожного движения.