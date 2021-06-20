Dacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилей

У автомобилей Dacia в ближайшем будущем поменяется логотип и фирменный стиль. Бюджетный автопроизводитель уже официально показал, какие произойдут нововведения.

Dacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилей

Если раньше у этого бренда логотип был в виде щита, то теперь это угловатые заглавные буквы DACIA. Новая эмблема читается DC.

Пользовательский шрифт имеет футуристический вид с геометрическими линиями и упрощенными буквами. Зеленый цвет должен намекать, что Dacia заботится об экологии.

Дизайнеры Dacia считают, что новый логотип свидетельствует о надежности и стабильности бренда. При этом его упрощенный вид говорит о том, что бюджетный автомобильный бренд ориентирован только на "самое главное". Вот такая философия.

Dacia показала новый логотип и стиль для своих автомобилей

Напомним, впервые новый логотип Dacia появился на концепте Dacia Bigster несколько месяцев назад, когда его показали публике. На базе этого концепта планируют создать новый кроссовер.

Ранее мы показали абсолютно новый Dacia Duster. Это будет уже третье поколение популярного бюджетного кроссовера.


Максимов Віталій, Тудей

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