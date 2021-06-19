Прокатный автомобиль за $350 000 разбили сразу после аренды

Не имея возможность купить дорогой суперкар, его можно просто арендовать. Так и поступил житель Лас-Вегаса. Мужчина взял напрокат ярко-красный Ferrari F8 Tributo мощностью 710 л.с., который стоит около 350 000 долларов. Однако навыков вождения мужчины не хватило, и водитель попал в ДТП, передает «Твоя Машина».

После аварии автомобилист сообщил о случившемся представителям фирмы. Он сказал, что на скорости 70 км/ч наехал на камень, а затем, не справившись с управлением, вылетел на обочину. Однако серьезные повреждения машины заставили усомниться сотрудников в словах клиента. Так, у суперкара был разбит передний сплиттер, сломаны колесные диски и оторваны подкрылки. В салоне сработала подушка безопасности.

На территории эксперты увидели следы трения кузова об асфальт. Это подтвердило догадки о достижении высокой скорости. Когда машину доставили в мастерскую и загнали на подъемник, инженеры заметили также треснувшие детали подвески. Произойти это могло только при сильном столкновении.

Все прокатные автомобили застрахованы, поэтому организация получит компенсацию. Однако клиенту придется объясняться со страховой и каким-то образом урегулировать инцидент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
В ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МПВ ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МП
В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшиеВ РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибшийНа румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибший
Подрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-ИзвариноПодрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-Изварино
Блок рекламы


Похожие новости
GM будет выпускать недорогой 9-местный автомобильGM будет выпускать недорогой 9-местный автомобиль
В США после наезда электросамоката умерла телевизионная актрисаВ США после наезда электросамоката умерла телевизионная актриса
Украинский сервис аренды электросамокатов Kiwi привлек почти $1 миллион инвестицийУкраинский сервис аренды электросамокатов Kiwi привлек почти $1 миллион инвестиций
В Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьмиВ Луцке автомобиль сбил на переходе отца с двумя детьми
В Украине продают культовый автомобиль 70-ых: цена удивляетВ Украине продают культовый автомобиль 70-ых: цена удивляет
Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва
В Оманском заливе после пожара затонуло самое большое судно ВМС ИранаВ Оманском заливе после пожара затонуло самое большое судно ВМС Ирана
Секреты “перекупа“: как найти хороший б/у автомобиль
Аэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в БеларусьАэропорт Киев потеряет 10% пассажиропотока после запрета на полеты в Беларусь
Названы самые дешевые в эксплуатации автомобильные брендыНазваны самые дешевые в эксплуатации автомобильные бренды
Последние новости
Подгружаем последние новости