Прокатный автомобиль за $350 000 разбили сразу после аренды

Не имея возможность купить дорогой суперкар, его можно просто арендовать. Так и поступил житель Лас-Вегаса. Мужчина взял напрокат ярко-красный Ferrari F8 Tributo мощностью 710 л.с., который стоит около 350 000 долларов. Однако навыков вождения мужчины не хватило, и водитель попал в ДТП, передает «Твоя Машина» .

После аварии автомобилист сообщил о случившемся представителям фирмы. Он сказал, что на скорости 70 км/ч наехал на камень, а затем, не справившись с управлением, вылетел на обочину. Однако серьезные повреждения машины заставили усомниться сотрудников в словах клиента. Так, у суперкара был разбит передний сплиттер, сломаны колесные диски и оторваны подкрылки. В салоне сработала подушка безопасности.

На территории эксперты увидели следы трения кузова об асфальт. Это подтвердило догадки о достижении высокой скорости. Когда машину доставили в мастерскую и загнали на подъемник, инженеры заметили также треснувшие детали подвески. Произойти это могло только при сильном столкновении.

Все прокатные автомобили застрахованы, поэтому организация получит компенсацию. Однако клиенту придется объясняться со страховой и каким-то образом урегулировать инцидент.