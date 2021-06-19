В Днепре в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб мужчина

Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре в результате столкновения легкового автомобиля "Peugeot" с грузовым автомобилем "DAF" погиб водитель легковушки.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"19-го июня в 9:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, которое произошло в городе Днепр, в Самарском районе, на улице Гаванской", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что водитель «Peugeot» получил несовместимые с жизнью травмы и был заблокирован в транспортном средстве.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования срезали поврежденные конструкции транспортного средства и деблокировали погибшего водителя 1986 года рождения.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Для предотвращения возникновения пожара, спасатели отключили батареи аккумулятора легкового автомобиля.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, 8 июня на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск в результате столкновения грузовика с джипом погибли супруги с шестилетней дочерью.