На Центральном автовокзале Киева завершили реставрацию мозаик

Реставрация мозаик длилась около полугода.

Фото: hmarochos.kiev.ua

На Центральном автовокзале Киева завершили реставрировать мозаики Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.

Об этом пишет Хмарочос.

15 июня состоялся последний этап - послереставрационная мойка мозаик.

На акции Clean Day профессиональные клинеры и волонтеры очистили колонны и панно второго и третьего этажа от грязи и пыли.

Работу принимал один из авторов мозаик - художник Владимир Мельниченко, который 60 лет назад создавал их вместе со своей женой Адой Рыбачук.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Стены автовокзала, спроектированного архитектором Авраамом Милецким, украшают около десяти мозаичных панно. Также мозаиками украшены 44 колонны.

В прошлом году автовокзал на Демеевке продали на аукционе частной компании, которая объявила о намерениях реконструировать здание. Фонду сохранения культурного наследия Рыбачук и Мельниченко удалось достичь компромисса с владельцем.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Реставрация мозаик длилась около полугода. Ею руководили профессиональные реставраторы, участвовали преимущественно волонтеры. Некоторые фрагменты полностью перекладывали.

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

Фото: hmarochos.kiev.ua

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