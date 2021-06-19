На Центральном автовокзале Киева завершили реставрацию мозаик
Реставрация мозаик длилась около полугода.
На Центральном автовокзале Киева завершили реставрировать мозаики Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко.
Об этом пишет Хмарочос.
15 июня состоялся последний этап - послереставрационная мойка мозаик.
На акции Clean Day профессиональные клинеры и волонтеры очистили колонны и панно второго и третьего этажа от грязи и пыли.
Работу принимал один из авторов мозаик - художник Владимир Мельниченко, который 60 лет назад создавал их вместе со своей женой Адой Рыбачук.
Стены автовокзала, спроектированного архитектором Авраамом Милецким, украшают около десяти мозаичных панно. Также мозаиками украшены 44 колонны.
В прошлом году автовокзал на Демеевке продали на аукционе частной компании, которая объявила о намерениях реконструировать здание. Фонду сохранения культурного наследия Рыбачук и Мельниченко удалось достичь компромисса с владельцем.
Реставрация мозаик длилась около полугода. Ею руководили профессиональные реставраторы, участвовали преимущественно волонтеры. Некоторые фрагменты полностью перекладывали.