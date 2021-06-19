В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие

L-410 Turbolet - многоцелевой двухмоторный самолет, разработанный в конце 1960-х. Пригоден для эксплуатации на грунтовых, травяных и снежных площадках, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.
Аэродром Танай находится рядом с границей с Новосибирской областью и одноименным горнолыжным комплексом. Специализируется на парашютных прыжках для начинающих. В парке аэродрома был один L-410, а также самолеты Ан-28.
"Это был тренировочный полет", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в соцсети.
Напомним, в городе Барановичи в Беларуси разбился учебно-боевой самолет Як-130, его экипаж погиб.