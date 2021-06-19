В РоSSии разбился самолет с парашютистами, есть погибшие

По разным данным погибли от 4 до 9 человек.

В РоSSии в Кемеровской области разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. Есть погибшие и раненые.

Об этом пишет bbc.com со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

При аварийной посадке самолет столкнулся с лесным массивом, заявили в прокуратуре.

Двухмоторный самолет совершил жесткую посадку возле села Журавлево на аэродроме "Танай". Информация о жертвах пока противоречива.

"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. Было (на борту, - ред.) 17 парашютистов. Четверо погибших, восемь раненых", - сказали ТАСС в поисково-спасательном центре.

Другие СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что количество жертв увеличилось до семи, еще человек 12 пострадали. Всего на борту было 19 человек, в том числе двое пилотов, которые погибли.

"По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть всего девять человек", - прокомментировали ТАСС в спасательном центре.

"После вылета у самолета отказал один из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке", - сказал собеседник Интерфакса.

В Кемеровской области разбился самолет Л-410. Крушение произошло на аэродроме «Танай» во время тренировочного полета с парашютистами.



Погибли семь человек, еще 17 пострадали. Причиной произошедшего стал отказ одного из двигателей. pic.twitter.com/BPTYPMCYGX — Известия (@izvestia_ru) June 19, 2021

L-410 Turbolet - многоцелевой двухмоторный самолет, разработанный в конце 1960-х. Пригоден для эксплуатации на грунтовых, травяных и снежных площадках, на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами.

Аэродром Танай находится рядом с границей с Новосибирской областью и одноименным горнолыжным комплексом. Специализируется на парашютных прыжках для начинающих. В парке аэродрома был один L-410, а также самолеты Ан-28.

"Это был тренировочный полет", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в соцсети.

Напомним, в городе Барановичи в Беларуси разбился учебно-боевой самолет Як-130, его экипаж погиб.