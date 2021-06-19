Дорога из Киева в аэропорт "Борисполь" будет закрыта до 20 августа

Дорогу будут ремонтировать.

Дорога из Киева в аэропорт "Борисполь" будет закрыта до 20 августа
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Во вторник, 22 июня, стартует ремонт дороги из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на Укравтодор.

Речь идет о 18-километровом участке.

"С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении Борисполя. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться к 20 августа.

В аэропорту отмечают, что в связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. "Поэтому в день вылета будьте внимательны. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", - отметила пресс-служба.

Напомним, улица Сагайдачного на киевском Подоле временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
В ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МПВ ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МП
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибшийНа румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибший
В поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончалсяВ поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончался
Подрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-ИзвариноПодрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-Изварино
Блок рекламы


Похожие новости
На дорогах Эстонии в июле появятся отечественные беспилотные автомобили на водородных топливных элементахНа дорогах Эстонии в июле появятся отечественные беспилотные автомобили на водородных топливных элементах
GM будет выпускать недорогой 9-местный автомобильGM будет выпускать недорогой 9-местный автомобиль
Мексиканские поставщики автозапчастей убеждены, что к декабрю дефицит чипов будет устранёнМексиканские поставщики автозапчастей убеждены, что к декабрю дефицит чипов будет устранён
"Укрзализныця" увеличила количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь""Укрзализныця" увеличила количество рейсов из Киева в аэропорт "Борисполь"
В Кривом Роге реконструируют аэропорт за 1,3 миллиарда гривенВ Кривом Роге реконструируют аэропорт за 1,3 миллиарда гривен
В центре Киева ограничат движение транспорта из-за концертаВ центре Киева ограничат движение транспорта из-за концерта
На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“
Аэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерываАэропорт "Ужгород" возобновил прием рейсов после двухлетнего перерыва
Украинская госавиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы - Кирилл ТимошенкоУкраинская госавиакомпания будет обеспечивать и внутренние, и международные рейсы - Кирилл Тимошенко
Скоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяцаСкоростной трамвай на Борщаговку не будет курсировать 2,5 месяца
Последние новости
Подгружаем последние новости