Дорога из Киева в аэропорт "Борисполь" будет закрыта до 20 августа

Во вторник, 22 июня, стартует ремонт дороги из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на Укравтодор.

Речь идет о 18-километровом участке.

"С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении Борисполя. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева ", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться к 20 августа.

В аэропорту отмечают, что в связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. "Поэтому в день вылета будьте внимательны. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", - отметила пресс-служба.

Напомним, улица Сагайдачного на киевском Подоле временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.