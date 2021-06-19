Дорога из Киева в аэропорт "Борисполь" будет закрыта до 20 августа
Дорогу будут ремонтировать.
Во вторник, 22 июня, стартует ремонт дороги из Киева в международный аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта со ссылкой на Укравтодор.
Речь идет о 18-километровом участке.
"С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении Борисполя. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться к 20 августа.
В аэропорту отмечают, что в связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. "Поэтому в день вылета будьте внимательны. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", - отметила пресс-служба.
Напомним, улица Сагайдачного на киевском Подоле временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.