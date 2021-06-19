Стало известно, сколько на самом деле стоит растаможка “евроблях“

В Украине с 15 июня 2021 года действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Чиновники уверяли, что в этот период "евробляху" можно будет растаможить всего за "тысячу евро". Но оказывается, легализация машин по упрощенной схеме обходится значительно дороже…

Сколько конкретно – об этом рассказал владелец автомобиля Toyota Avensis 2005 года выпуска с 1,8 л бензиновым двигателем и с автоматической коробкой передач, который он купил в Литве за 3 тысячи евро.

Таможенные платежи, в том числе так называемый "добровольный взнос", составили 950 евро. Еще 250 евро пришлось заплатить за услуги таможенного брокера.

Кроме того, 100 евро было заплачено за сертификацию и 200 евро за снятие с учета в Литве и купчую.

Также нужно будет заплатить 100 евро за постановку на учет в Украине.

Таким образом, легализация этого автомобиля обошлась его владельцу примерно в 1 600 евро. Это значительно больше, чем обещанная "тысяча евро".

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал украинцев не покупать автомобили на иностранной регистрации, ввезенные в Украину после 31 декабря 2020 года.