Стало известно, сколько на самом деле стоит растаможка “евроблях“

В Украине с 15 июня 2021 года действует льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Чиновники уверяли, что в этот период "евробляху" можно будет растаможить всего за "тысячу евро". Но оказывается, легализация машин по упрощенной схеме обходится значительно дороже…

Стало известно, сколько на самом деле стоит растаможка “евроблях“

Сколько конкретно – об этом рассказал владелец автомобиля Toyota Avensis 2005 года выпуска с 1,8 л бензиновым двигателем и с автоматической коробкой передач, который он купил в Литве за 3 тысячи евро.

Таможенные платежи, в том числе так называемый "добровольный взнос", составили 950 евро. Еще 250 евро пришлось заплатить за услуги таможенного брокера.

Кроме того, 100 евро было заплачено за сертификацию и 200 евро за снятие с учета в Литве и купчую.

Также нужно будет заплатить 100 евро за постановку на учет в Украине.

Таким образом, легализация этого автомобиля обошлась его владельцу примерно в 1 600 евро. Это значительно больше, чем обещанная "тысяча евро".

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал украинцев не покупать автомобили на иностранной регистрации, ввезенные в Украину после 31 декабря 2020 года.


Максимов Віталій, Тудей

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