Range Rover Evoque получил удлиненную версию

Кроссовер Range Rover Evoque получил версию с удлиненной колесной базой. Она будет продаваться в Китае, где такие автомобили пользуются неплохим спросом.

Range Rover Evoque получил удлиненную версию

Длина удлиненного Range Rover Evoque (он в названии получил дополнительный индекс L) составляет 4 531 м, а колесная база – 2 841 м. Признаемся, колесная база этого внедорожника нас впечатлила. Это одна из самых больших колесных баз в сегменте премиальных кроссоверов.

Нужно отметить, что увеличение пространства в салоне произошло в основном для задних пассажиров. То есть они будут чувствовать себя еще комфортней, чем раньше.

Кроме того, спинки задних сидений теперь можно регулировать с помощью электропривода, блок управления которым разместили в задних дверях.

Range Rover Evoque получил удлиненную версию

Под капотом находится 2,0 л турбомотор мощностью 249 л.с., который работает вместе с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Утверждается, что расход топлива небольшой. Мотор дополнен стартер-генератором.

Продажи Evoque с удлиненной колесной базой начнутся в июле текущего года. Он будет стоить от 61 тыс. долларов.

Range Rover Evoque получил удлиненную версию

Ранее журнал What Car? назвал пять лучших больших кроссоверов, которые можно купить в 2021 году.


Максимов Віталій, Тудей

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