Пешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжей

Улица Сагайдачного на киевском Подоле временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский.

По его словам, 21 июня "Киевавтодор" начнет масштабную реконструкцию улицы Андреевской. На время работ движение на ней будет перекрыто, а временный объезд организуют через улицу Петра Сагайдачного.

После завершения работ на Андреевской запланировано обновить также улицу Сагайдачного.

"За этот год мы должны максимально подготовиться к проведению предстоящей реконструкции, провести все экспертизы и окончательно утвердить проект, в котором, в частности, будет предусматриваться и новая схема организации дорожного движения на Подоле. Реновация Подола - комплексный процесс и охватывает много составляющих. Только слаженная работа всех городских служб позволит быстро завершить запланированные работы и, наконец, превратить Подол в настоящую жемчужину столицы!", - отметил Мондриевский.

Напомним, в 2016 году киевские власти решили реализовать проект создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного и объявили конкурс на разработку новой схемы движения транспорта. Проект-победитель "Киевская гостиная" предусматривает создание публичного пространства, но без капитального вмешательства в городскую среду. Архитекторы сделали акцент на развитии пешеходной и велосипедной инфраструктуры, предусмотрели освещение улиц и подсветку зданий.

В 2017 году Контрактовую площадь и улицу Сагайдачного сделали пешеходной.