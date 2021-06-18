Пешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжей

С 21 июня "Киевавтодор" начнет реконструкцию улицы Андреевской.

Пешеходную улицу Сагайдачного в Киеве временно сделают проезжей
Фото: pb.platfor.ma

Улица Сагайдачного на киевском Подоле временно станет проезжей из-за реконструкции улицы Андреевской.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский.

По его словам, 21 июня "Киевавтодор" начнет масштабную реконструкцию улицы Андреевской. На время работ движение на ней будет перекрыто, а временный объезд организуют через улицу Петра Сагайдачного.

После завершения работ на Андреевской запланировано обновить также улицу Сагайдачного.

"За этот год мы должны максимально подготовиться к проведению предстоящей реконструкции, провести все экспертизы и окончательно утвердить проект, в котором, в частности, будет предусматриваться и новая схема организации дорожного движения на Подоле. Реновация Подола - комплексный процесс и охватывает много составляющих. Только слаженная работа всех городских служб позволит быстро завершить запланированные работы и, наконец, превратить Подол в настоящую жемчужину столицы!", - отметил Мондриевский.

Напомним, в 2016 году киевские власти решили реализовать проект создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного и объявили конкурс на разработку новой схемы движения транспорта. Проект-победитель "Киевская гостиная" предусматривает создание публичного пространства, но без капитального вмешательства в городскую среду. Архитекторы сделали акцент на развитии пешеходной и велосипедной инфраструктуры, предусмотрели освещение улиц и подсветку зданий.

В 2017 году Контрактовую площадь и улицу Сагайдачного сделали пешеходной.

В мае прошлого года Окружной админсуд отменил распоряжение КГГА о пешеходной зоне на Контрактовой. А в июне 2020 года мэрия Киева обжаловала это решение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
В ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МПВ ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МП
На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибшийНа румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибший
У Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентовУ Volkswagen украли личные данные трёх миллионов клиентов
В поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончалсяВ поезде Рахов-Киев пассажир упал с верхней полки и через несколько часов скончался
Блок рекламы


Похожие новости
Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовикПьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
На станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июняНа станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июня
Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)
В Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находкиВ Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находки
В Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщинойВ Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщиной
В Киеве патрульные задержали водительницу, которая наехала на пешехода и скрыласьВ Киеве патрульные задержали водительницу, которая наехала на пешехода и скрылась
Кличко обещает до конца года открыть в Киеве новую станцию метроКличко обещает до конца года открыть в Киеве новую станцию метро
В Киеве массово штрафуют за неуплату парковкиВ Киеве массово штрафуют за неуплату парковки
В Киеве нардеп-автохам напал на ведущего “ЗупиниЛося“В Киеве нардеп-автохам напал на ведущего “ЗупиниЛося“
Движение по Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат до 31 июляДвижение по Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат до 31 июля
Последние новости
Подгружаем последние новости