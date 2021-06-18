Audi с 2026 года прекратит разрабатывать новые авто с ДВС

Компания Audi с 2026 года прекратит разрабатывать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, полностью сосредоточившись на электрических технологиях. Об этом сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление главы Audi Маркуса Дюсманна.

Audi с 2026 года прекратит разрабатывать новые авто с ДВС

Видимо, двигатели внутреннего сгорания в автомобилях Audi останутся и после 2026 года, но только в уже существующих моделях. И постепенно они сойдут на нет.

Когда конкретно немецкий автогигант планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания – пока не известно. В сообщении говорится, что это произойдет через несколько лет после 2026 года.

Нужно отметить, что Audi одновременно с отказом от двигателей внутреннего сгорания откажется и от гибридных силовых установок. Это тоже, по данным журналистов, произойдет с 2026 года.

Audi с 2026 года прекратит разрабатывать новые авто с ДВС

За последние несколько месяцев Audi представила сразу несколько своих новых электромобилей. Среди них, например, Audi e-tron GT, Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron. Похоже, скоро их будет еще больше.

Напомним, ранее Audi объявила, что теперь владельцы ее автомобилей могут добавить навигацию в информационно-развлекательную систему, если ее раньше не было.


Максимов Віталій, Тудей

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