Кран "Захарий" на днях вернется к строительству Запорожских мостов, - ОГА

Плавучий кран LK-800, известный как «Захарий», вскоре вернется к работам по возведению Запорожских мостов, которое проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Об этом сообщил сайт Запорожской ОГА со ссылкой на слова главы области Александра Старуха.



Возвращение «Захария» после ремонта позволит ускорить темпы строительства на вантовом мосту. 6 его сегментов, которые сейчас находятся на строительной площадке №1 в Кривой бухте, уже готовы к транспортировке и монтажу с помощью плавкрана.

По словам главного инженера подрядной компании «Онур» Александра Цвященко, в круглосуточном режиме продолжаются работы на других объектах мостового строительства. На стройплощадки мостов уже завезено 72% основных конструкций (металлических пролетных строений) и 73% вспомогательных конструкций.

Напомним, 6 мая компания «Онур» сообщила о повреждении дна крана LK-800 о подводную скалу. Инцидент не повлиял на общий срок завершения проекта, поскольку на протяжении ремонта крана были активизированы работы на низовой части балочного моста и на местах будущих транспортных развязок.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко, возведение Запорожских мостов продолжается беспрецедентными для Украины темпами. Работы на первом проезде вантового моста планируется завершить уже к 30-й годовщине Независимости.