Приватбанк и "Укрзализныця" подарят бесплатные фильмы в поездах

ПриватБанк запустил уникальную акцию, которая наверняка понравится многим украинцам, которые собираются путешествовать по Украине этим летом.

ПриватБанк и “Укрзализныця“ сделали украинцам подарок

В поездах "Укрзализныци" для пассажиров появится возможность бесплатно смотреть кинофильмы. Услуга стала возможной благодаря сотрудничеству компании с ПриватБанком.

Украинцы, которые оплатят билет пластиковой картой Visa от ПриватБанк получат приятный "бонус" в виде бесплатного доступа к просмотру сотен мировых киношедевров во время путешествия. Услуга будет действовать в составах "Интерсити+".

Акция будет действовать до конца августа 2021 года. Чтобы получить доступ к бесплатной фильмотеке Sweet TV в поездах "Интерсити+", пассажиры должны оплатить проезд в любом отделении ПриватБанка, а также в терминалах или с помощью интернет-банкинга Privat24.

После покупки билета в ПриватБанке будет выдан специальный промо-код, состоящий из набора символов. После посадки в вагон поезда "Интерсити+" пассажиру необходимо отсканировать QR-код и ввести полученный во время покупки билета промо-код в специальную графу. Эти простые действия позволят бесплатно активировать Sweet TV и наслаждаться просмотром любимых фильмов.

ПриватБанк и “Укрзализныця“ сделали украинцам подарок

ПриватБанк отметил, что украинцы могут участвовать в акции неограниченное количество раз, активируя услугу во время каждой поездки до 31 августа 2021 года включительно.


Шевченко Лилия, Тудей

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