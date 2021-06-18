В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения

В Европе началось серийное производство Nissan Qashqai нового, третьего, поколения, который стал больше, технологичнее и лишился дизельных моторов. Вскоре эта новинка появится у дилеров.

В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения

Выпуск нового Qashqai организован на заводе Nissan в Великобритании (в Сандерленде). Японскому автогиганту пришлось инвестировать в его модернизацию 450 млн евро.

Британский завод, на котором работают около 7 тысяч человек, считается ключевым для Nissan в Европе. Там выпускают несколько популярных моделей Nissan, в том числе Nissan Juke и Nissan Leaf.

В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения

Nissan Qashqai нового поколения появится у европейских дилеров уже в конце текущего месяца. Покупателям его будут предлагать в четырех комплектациях - Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. Линейка двигателей вся электрифицирована, то есть автомобили могут ездить на одной электротяге.

В Украине сейчас Nissan Qashqai в комплектации Visia стоит от 534 890 гривен. У него есть подогрев передних сидений, круиз-контроль многофункциональный спортивный руль со скошенной нижней частью, 6 подушек безопасности, кондиционер и др.

В Европе началось производство Nissan Qashqai нового поколения

Ранее стало известно, что Nissan в рамках глобальной реструктуризации бизнеса сократит свою сеть продаж в Восточной Европе. Японский автогигант также планирует закрыть свой завод в Испании.


Максимов Віталій, Тудей

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