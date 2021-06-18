За 1-й день 60 “евробляхеров“ воспользовались льготной растаможкой

В Украине за первый день льготного периода растаможки автомобилей на иностранных номерах, 15 июня, документы оформили 60 человек. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Самый первый автомобиль по упрощенной процедуре оформили в зоне деятельности Буковинской таможни.

Закарпатская таможня с 15 июня и по состоянию на 17:00 среды, 16 июня, растаможила 33 "евробляхи" на общую сумму более 1 млн гривен.

Таможенные брокеры уверяют, что льготная растаможка автомобилей на иностранных номерах занимает до 2 часов. Конечно, если в порядке все документы.

Что же касается цен, то льготная растаможка действительно выгодна. Так, например, за растаможку автомобиля 1997 года выпуска его владелец заплатил 36 600 гривен. Без льгот ему пришлось бы заплатить 80-85 тысяч гривен.

Напомним, с 15 июня в Украине начал действовать льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Он продлится 180 дней.