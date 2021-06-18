На дорогах Эстонии в июле появятся отечественные беспилотные автомобили на водородных топливных элементах

Эстонский производитель автономных транспортных средств Auve Tech и Тартуский университет совместными усилиями разработали беспилотный автомобиль на водородных топливных элементах. Новинка уже прошла испытания в Департаменте шоссейных дорог Эстонии, и компания получила разрешение на использование её на дорогах общего пользования с 5 июля.

На дорогах Эстонии в июле появятся отечественные беспилотные автомобили на водородных топливных элементах

Auve Tech

Автомобиль-шаттл, вмещающий 6 человек, предназначен для перевозок на небольшие дистанции, до конечного пункта назначения. Для питания двигателя в нём используются низкотемпературные водородные топливные элементы, разработанные в Тартуском университете.

Хотя автомобиль является самоуправляемым, им можно также управлять дистанционно из удалённого центра. Йоханнес Моссов (Johannes Mossov), генеральный директор Auve Tech, заявил, что автомобиль на водородном топливе является экологически чистой альтернативой обычным автомобилям. «Водород, создаваемый топливными элементами, действует как источник энергии в автомобиле, и единственными побочными продуктами являются испарённая вода и тепло. Быстрая заправка автомобиля позволяет увеличить количество рабочих часов, повышая эффективность и предоставляя возможность интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь», — рассказал Моссов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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