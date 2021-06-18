Страховой полис на авто теперь можно заказать через е-кабинет
Украинские автомобилисты теперь могут заказать страховой полис на автомобиль через Электронный кабинет водителя. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
За две недели до окончания срока действия страхового полиса его цвет в кабинете поменяется. Благодаря этому автомобилисты будут своевременно предупреждены.
При этом льготники смогут оформить страховку со скидкой. Для этого нужно предъявить документ подтверждающий льготу.
Напомним, в Электронном кабинете водителя можно также восстановить и обменять водительское удостоверение, назначать надлежащего пользователя машины, а также отследить и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.
В 2020 году Электронным кабинетом водителя воспользовались более 720 тысяч украинцев. За первые пять месяцев 2021 года – около 315 тысяч украинцев.
Ранее стало известно, что в Украине планируют внедрить новую схему растаможки автомобилей на иностранной регистрации – через портал или мобильное приложение "Дия". Утверждается, что в этом случае растаможка подешевеет в 2 раза.