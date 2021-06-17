В рамках "Большого строительства" отремонтировали дорогу к Шацким озерам
Работы по восстановлению автодороги будут продолжаться и в дальнейшем.
По программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" капитально отремонтированы 26 километров дороги, ведущей к самому известному туристическому месту Волыни - Шацким озерам.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
Ремонт проведен на трассе Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин (М-06).
"Работы по восстановлению автодороги к Шацким озерам будут продолжаться и в дальнейшем", - отметил Погуляйко.
По его словам, всего в этом году отремонтируют 45,5 км этой дороги на отрезке от Пищи в Любомль в Ковельском районе.
Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году в рамках президентской программы развития инфраструктуры планируется построить или обновить 6500 км дорог по всей в Украине.