Обязательный техосмотр в Украине с 2022 года: в Мининфраструктуры раскрыли детали

В 2022 году в Украине планируют возродить обязательный техосмотр легковых автомобилей. Чиновники из Министерства инфраструктуры утверждают, что обязательный техосмотр для транспортных средств займет от 30 до 65 минут, сообщает APnews.

Обязательный техосмотр в Украине с 2022 года: в Мининфраструктуры раскрыли детали

В частности, на техосмотр прицепов будет уходить 35-40 минут, легковых автомобилей - до 45 минут, грузовиков - до 65 минут, а автобусов - 50-65 минут.

Авторы законопроекта утверждают, что обязательный техосмотр автомобилей будет максимально прозрачный. То есть риск коррупции и мошеннических схем сведут к минимуму. Процесс проведения техосмотра будет регистрироваться на фото и видео. Кроме того, предполагается дополнительный контроль за техосмотром.

Техосмотр нужно будет проходить каждые два года (кроме авто в возрасте до четырех лет). Штраф за несвоевременный техосмотр составит 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Законопроект предусматривает проведение придорожной технической проверки автомобилей. Для её проведения право останавливать автомобили предлагается дать должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам безопасности на наземном транспорте.

Ранее стало известно, что полиция получила 30 автомобилей-техстанций Renault Master, оборудованных для проведения "мобильного техосмотра" прямо на дороге.


Максимов Віталій, Тудей

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