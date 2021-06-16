16 поросших мхом Range Rover продают по цене нового

В США на интернет-аукционе eBay на продажу одним лотом выставили 16 старых внедорожников Range Rover, большинство из которых могут быть использованы только на запчасти. За них хотят получить 73 000 долларов.

16 поросших мхом Range Rover продают по цене нового

Судя по тому, что некоторые из этих внедорожников уже даже успели порасти мхом, они стоят под открытым небом очень давно. Почему эти автомобили находятся в таком состоянии – не известно.

Ни один из этих автомобилей не на ходу. Однако, это не значит, что их нельзя восстановить.

16 поросших мхом Range Rover продают по цене нового

Все эти внедорожники относятся к версии County, а один – County LWB с удлиненной колесной базой, с пневматической подвеской и 4,2-литровым двигателем Rover V8.

Нужно отметить, что все эти 16 классических внедорожников продаются одним лотом. Их нельзя купить по отдельности. Общая стоимость лота - 73 000 долларов.

16 поросших мхом Range Rover продают по цене нового

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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