Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик

Действия прохожего квалифицировали как "нарушение действующих на транспорте правил".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На улице Зодчих в Киеве во вторник погиб велосипедист. Как сообщает Национальная полиция, он попал под грузовик из-за пьяного пешехода.

"Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Прохожий, мужчина 1973 года рождения, задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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