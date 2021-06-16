Пьяный пешеход в Киеве толкнул велосипедиста под грузовик
Действия прохожего квалифицировали как "нарушение действующих на транспорте правил".
На улице Зодчих в Киеве во вторник погиб велосипедист. Как сообщает Национальная полиция, он попал под грузовик из-за пьяного пешехода.
"Правоохранители предварительно выяснили, что прохожий в состоянии алкогольного опьянения изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса крупногабаритного транспортного средства и погиб на месте", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил).
Прохожий, мужчина 1973 года рождения, задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.