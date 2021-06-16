Верховный суд принял важное решение для водителей

Юридические или физические лица, которые продают автомобили, чтобы избежать конфискации за совершение ДТП, используют "право на зло", и поэтому такие сделки недействительны. Такое решение по делу № 693/624/19 принял Верховный суд Украины.

В 2015 году во Львовской области водитель грузовика DAF с прицепом нарушил правила дорожного движения и врезался в автомобиль Toyota.

Владелец автомобиля Toyota подал в суд иск. С компании, которая владела грузовиком, суд постановил взыскать в пользу истца определенную сумму. Однако, компания продала все свои автомобили и не имела достаточно денег, чтобы удовлетворить иск.

Суды первой инстанции пришли к выводу, что ответчик, продавая автомобили, реализовывал свое законное право собственника.

В конечном итоге дело попало в Верховный суд Украины. По мнению ВС, установленные судами обстоятельства позволяют сделать вывод, что оспариваемые договоры купли-продажи совершены в ущерб кредитору. Значит, такие договоры являются недействительными.

Напомним, ранее в Краматорске суд признал недействительным штраф, выписанный по радару TruCAM, так как на фотографии не было видно лица человека, который в момент нарушения ПДД находился за рулем автомобиля.