Укравтодор планирует завершить устройство финишного покрытия на трассе Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно до 1 июля

До 1 июля планируется завершить устройство финишного слоя покрытия на одной из ключевых дорог Ровенской области - трассе национального значения Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно. Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 6 км (км 150-156). На объекте задействованы более сотни работников и несколько десятков единиц техники.

Сейчас близится к завершению устройство второго слоя асфальтобетона. К началу июля должно быть завершено устройство финишного слоя по правому проезду. После этого начнется укладка верхнего слоя и на левой стороне дороги.

С начала работ на объекте было построено искусственное сооружение, полностью устроена основа дорожной одежды с левой стороны проезда и уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия на всей протяженности отрезка.

На финальной стадии работ дорожникам останется сделать тротуары, установить освещение, дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

Между селами Карпиловка и Городок на автодороге Н-22 проезжая часть будет расширена с 9 до 13-16 метров. Отремонтированная дорога будет соединяться с Северной объездной в районе Азотовского кольца.

Работы на этом участке были начаты в 2018 году, ремонт приостановили для корректировки проекта, чтобы отремонтированная дорога соединялась с новопостроенным Северным объездом Ровно.

Напомним, в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 6 500 км дорог государственного и местного значения, а также 150 мостов и искусственных сооружений. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.