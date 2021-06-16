Пьяный патрульный совершил смертельное ДТП в Винницкой области

Погибла 28-летняя женщина, двое мужчин травмированы.

Пьяный патрульный совершил смертельное ДТП в Винницкой области
Фото: vn.20minut.ua

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием инспектора роты управления патрульной полиции в Киевской области, которое произошло 14 июня в Винницкой области. В результате аварии погибла 28-летняя женщина.

По предварительной информации, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений пока устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.

Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

По информации местного издания "20 минут", авария произошла возле села Новая Прилука рядом с Турбовом. Сам полицейский в ДТП не пострадал. В его крови обнаружили 1,33 промилле алкоголя.

Один из пассажиров автомобиля полицейского во время аварии ударился головой и повредил руку. Он также был в нетрезвом состоянии. Драгер показал 0.53 промилле.

Еще один пассажир в больнице с переломом позвоночника. Это брат водителя, который тоже работает в правоохранительных органах.

Сам полицейский - старший сержант Роман Шахно - родом из Винницкой области. Здесь проживает, но работает в полиции Киева.

Он полностью признал свою вину. Говорит, что его на повороте ослепили фары встречной машины.

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