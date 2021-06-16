GM будет выпускать недорогой 9-местный автомобиль

Китайская корпорация SAIC и американский концерн General Motors разработают и выпустят на рынок под брендом Wuling 9-местный минивэн. Это будет недорогой, но вместительный автомобиль.

GM будет выпускать недорогой 9-местный автомобиль

В Сети уже появился тизер нового большого минивэна Wuling. Судя по нему, у этой машины будет четырёхрядный салон с посадочной формулой 2 + 2 + 2 + 3.

Утверждается, что новый минивэн будет иметь удобную посадку/высадку (используются сдвижные боковые двери и комфортное расположение кресел). Также обещан высокий уровень комфорта (это не очень соотносится с тем, что позиционируется новинка как бюджетная модель).

К сожалению, пока больше нет никакой информации про недорогой 9-местный автомобиль, который GM планирует выпускать в Китае. Появится ли он в других странах – тоже еще не известно.

Напомним, недавно стало известно, что в Китае разрешили семьям иметь по три ребенка и не накладывать на них за это санкции.

Ранее в Китае начались продажи нового универсала Baojun Valli, который создали SAIC и General Motors. Он стоит почти в два раза дешевле, чем Skoda Octavia.


Максимов Віталій, Тудей

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