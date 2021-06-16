Представлен 9-местный электромобиль за 110 000 гривен

Китайская автомобильная промышленность постоянно наращивает производство электромобилей. Занимая первое место в мире по выпуску такого вида транспорта, КНР продолжает неизменно увеличивать свой оборот в этой отрасли. Практически каждый день представляются новые модели различных видов электромобилей.

Недавно был представлен небольшой электрический минивэн, длина которого составляла всего 3600 мм (3,6 м). Новинка просто потрясла рынок: этот компактный электромобиль может разместить в себе до девяти человек, передаёт «Твоя Машина» . В кабине находятся два кресла, а также установлены скамейки для пассажиров. Если приподнять их к стенкам, то данную модель минивэна можно использовать для перевозки грузов.

Этот китайский электромобиль оснащен стандартными компонентами, такими как стеклоочиститель, камера и наружные зеркала заднего вида. Конечно, комфортных условий здесь нет, и усовершенствования пока ожидать не приходится. Единственным современным элементом в данной конструкции является солнечная панель, установленная на крыше минивэна, которая может увеличить дальность пробега до 40 км.

Основное питание машины осуществляется свинцово-кислотными аккумуляторами, мощность которых составляет 7,2 кВт/ч, Они могут обеспечить пробег 120 км. Мощность электрического мотора — 6,7 л.с. — позволяет электрокару развить наибольшую скорость до 40 км/ч. Поэтому установленная солнечная панель является неплохим дополнением к питанию электромобиля.

Стоимость данной новинки составляет всего 4000 долларов (около 110 тысяч гривен по актуальному курсу). Существует также удлиненная версия электромобиля, стоимость которой составляет 4800 американских долларов. Заказать такой универсальный транспорт можно на сайте Alibaba.