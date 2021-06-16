Renault Megane показали до премьеры

Компания Renault планирует в скором времени выпустить на рынок Renault Megane нового поколения. Чешский дизайнер Хонза Лушовски показал на рендерных изображениях, как может выглядеть эта новинка.

Новый Renault Megane показали до премьеры

За основу Лушовски взял Megane текущего поколения, шпионские фотографии нового поколения этой модели. Также он опирался на дизайн последних новинок французского автогиганта.

У чешского дизайнера получился красивый современный автомобиль с элементами стиля кроссовера. Утверждается, что серийный новый Megane будет выглядеть практически также. Так ли это будет на самом деле – мы узнаем уже скоро, когда состоится официальная премьера Megane нового поколения.

Новый Renault Megane показали до премьеры

Предполагается, что новый Renault Megane станет электромобилем. Или, во всяком случае, у него будет полностью электрическая версия.

MeganE получит электромотор мощностью 217 л.с. и батарею на 60 киловатт-часов. Запас хода у него составит 450 километров (по европейскому циклу WLTP).

Новый Renault Megane показали до премьеры

Ранее стало известно, что Renault в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, значительно сократит свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

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