Subaru Forester нового поколения представили в Японии

В Японии официально представили обновленный кроссовер Subaru Forester. Его глобальная версия тоже дебютирует уже в скором времени.

Subaru Forester в Японии получил новые фары, новый передний бампер, новые задние фонари и 18-дюймовые колесные диски. В целом изменения в дизайне кузова небольшие, а сзади они вообще минимальные.

Также небольшие изменения произошли в салоне. В отделке салона использовались новые, более качественные материалы. В базовой комплектации есть несколько систем активной безопасности, а система EyeSight стала еще лучше, чем раньше (благодаря обновленному программному обеспечению).

Под капотом по-прежнему находится четырехцилиндровый 2,5 л двигатель, который работает вместе с вариатором. Привод – полный.

Нужно отметить, что гибридная версия Subaru Forester теперь имеет систему быстрого переключения передач. Японские инженеры ее разработали несколько лет назад специально для повышения эффективности переключения передач.

В Украине Subaru Forester в базовой комплектации стоит от 878 800 гривен. Топовая версия стоит 1 192 600 гривен.

Ранее стало известно, что Subaru Outback получил внедорожную специальную версию Wilderness Edition. Ее цена - около 40 тысяч долларов.