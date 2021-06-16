Subaru Forester нового поколения представили в Японии

В Японии официально представили обновленный кроссовер Subaru Forester. Его глобальная версия тоже дебютирует уже в скором времени.

В Японии дебютировал обновленный Subaru Forester

Subaru Forester в Японии получил новые фары, новый передний бампер, новые задние фонари и 18-дюймовые колесные диски. В целом изменения в дизайне кузова небольшие, а сзади они вообще минимальные.

Также небольшие изменения произошли в салоне. В отделке салона использовались новые, более качественные материалы. В базовой комплектации есть несколько систем активной безопасности, а система EyeSight стала еще лучше, чем раньше (благодаря обновленному программному обеспечению).

В Японии дебютировал обновленный Subaru Forester

Под капотом по-прежнему находится четырехцилиндровый 2,5 л двигатель, который работает вместе с вариатором. Привод – полный.

В Японии дебютировал обновленный Subaru Forester

Нужно отметить, что гибридная версия Subaru Forester теперь имеет систему быстрого переключения передач. Японские инженеры ее разработали несколько лет назад специально для повышения эффективности переключения передач.

В Украине Subaru Forester в базовой комплектации стоит от 878 800 гривен. Топовая версия стоит 1 192 600 гривен.

В Японии дебютировал обновленный Subaru Forester

Ранее стало известно, что Subaru Outback получил внедорожную специальную версию Wilderness Edition. Ее цена - около 40 тысяч долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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