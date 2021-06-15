В Украине замечен премиальный седан Rolls-Royce за 10 млн

На просторах интернета появилась фотография роскошного британского седана Rolls-Royce Wraith. Такими изображениями поделился пользователь drive.luxury в личном профиле в социальной сети Instagram, пишет «Твоя Машина».

Премиальную «четырехдверку» запечатлели на парковке рядом с Bentley, другим «британцем» премиум-класса. Стоимость Rolls-Royce Wraith варьируется от 11 до 12,5 млн гривен.

Подкапотное пространство Rolls-Royce Wraith скрывает 6,6-литровый 12-цилиндровый движок производительностью 632 лошадиные силы, который взаимодействует с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Расход топлива у этого премиального седанчика составляет от 14,3 до 14,6 литров на «сотню» километров

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