Самолет Wizz Air из Катовице в Запорожье совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF.

Сообщается, что пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо было снизить массу.

"Эта модель самолета не может сливать горючее, поэтому оно было сожжено во время полета у нашего аэропорта", - отметил представитель аэропорта Катовице Петр Адамчик.

Посадка проводилась при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было.