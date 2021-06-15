В ДТП возле Луцка погибли священник и семинарист УПЦ МП

В селе Боголюбы недалеко от Луцка около 05:00 вторника, 15 июня, произошла смертельная авария. Водитель легкового автомобиля ВАЗ въехал в трубу, в результате чего авто несколько раз перевернулось.

По информации полиции Волынской области, водитель и один из пассажиров, уроженец Камень-Каширского района, погибли на месте. Третьего пассажира доставили в больницу. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители.

Предварительной причиной ДТП, по версии полиции, является превышение скорости.

"Лучанин, находясь за рулем легкового автомобиля ВАЗ, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с мелиоративной трубой. Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

Как сообщил ZAXID.NET пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко, в ДТП погибли клирик Свято-Покровского храма, архидиакон Роман (Ярослав Тюканько) и студент Волынской духовной семинарии Назарий Мильковский.