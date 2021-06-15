С 2022 года Укравтодор откажется от текущего среднего ремонта дорог

Со следующего года на дорогах будут проходить два типа ремонтов: капитальный и текущий.

Начиная с 2022 года, вступает в силу ДСТУ 8747, что означает отказ Служб автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах от практики текущего среднего ремонта. Таким образом, со следующего года на дорогах будут проходить два типа ремонтов: капитальный и текущий. Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

Как отмечается, существенная доля дорожной сети была построена еще в советские времена, эти автодороги не рассчитаны на современные транспортные нагрузки.

«С 2008 года, когда изменились строительные нормы, сеть дорог не восстанавливалась массово капитальным ремонтом. Вместо него широко применялся текущий средний ремонт. Если норматив от капитального ремонта требует обязательного укрепления основания дороги, то при текущем среднем это решение остается за заказчиком», - пояснили в Укравтодоре.

Со стартом программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в 2020 году Укравтодор усилил контроль над объектами текущего среднего ремонта - более 80% объектов были приближены по своей структуре к капитальному ремонту. В частности, каждый проект текущего среднего ремонта проходил Секцию 5 «Проектирование автомобильных дорог и мостов» Научно-технического совета ГП «ГосдорНИИ».

В Агентстве привели результаты исследования инициативы CoST Ukraine, которое установило, что ряд автодорог, которые недавно были восстановлены или на тот момент находились в работе, уже имеют дефекты - трещины, колейность и выбоины.

Службы автомобильных дорог в этих областях обязали подрядчиков ликвидировать за свой счет выявленные повреждения в пределах гарантийного обслуживания, а если участок еще не сдан в эксплуатацию - срочно исправить выявленные недостатки. Подавляющее большинство объектов, где обнаружены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, которые не предусматривали укрепления дорожного основания и усиления несущей способности дороги.

«Мы благодарны инициативе CoST за проведенное обследование, ведь оно в очередной раз показало, что практика текущего среднего ремонта себя исчерпала. В частности и потому, что все дорожные проекты «Большой стройки» с начала 2020 года максимально приближены к уровню капитального ремонта. Общественный контроль, взаимодействие власти и общественности является эффективным способом улучшения качества работ», - говорится в посте Укравтодора.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что за 2021 год будут построены и восстановлены рекордные 6500 км автодорог и 245 искусственных сооружений.