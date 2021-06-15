С 2022 года Укравтодор откажется от текущего среднего ремонта дорог

Со следующего года на дорогах будут проходить два типа ремонтов: капитальный и текущий.

С 2022 года Укравтодор откажется от текущего среднего ремонта дорог

Начиная с 2022 года, вступает в силу ДСТУ 8747, что означает отказ Служб автомобильных дорог во всех новых дорожных проектах от практики текущего среднего ремонта. Таким образом, со следующего года на дорогах будут проходить два типа ремонтов: капитальный и текущий. Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

Как отмечается, существенная доля дорожной сети была построена еще в советские времена, эти автодороги не рассчитаны на современные транспортные нагрузки.

«С 2008 года, когда изменились строительные нормы, сеть дорог не восстанавливалась массово капитальным ремонтом. Вместо него широко применялся текущий средний ремонт. Если норматив от капитального ремонта требует обязательного укрепления основания дороги, то при текущем среднем это решение остается за заказчиком», - пояснили в Укравтодоре.

Со стартом программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в 2020 году Укравтодор усилил контроль над объектами текущего среднего ремонта - более 80% объектов были приближены по своей структуре к капитальному ремонту. В частности, каждый проект текущего среднего ремонта проходил Секцию 5 «Проектирование автомобильных дорог и мостов» Научно-технического совета ГП «ГосдорНИИ».

В Агентстве привели результаты исследования инициативы CoST Ukraine, которое установило, что ряд автодорог, которые недавно были восстановлены или на тот момент находились в работе, уже имеют дефекты - трещины, колейность и выбоины.

Службы автомобильных дорог в этих областях обязали подрядчиков ликвидировать за свой счет выявленные повреждения в пределах гарантийного обслуживания, а если участок еще не сдан в эксплуатацию - срочно исправить выявленные недостатки. Подавляющее большинство объектов, где обнаружены дефекты, обновлялись по старым проектам текущего среднего ремонта, которые не предусматривали укрепления дорожного основания и усиления несущей способности дороги.

«Мы благодарны инициативе CoST за проведенное обследование, ведь оно в очередной раз показало, что практика текущего среднего ремонта себя исчерпала. В частности и потому, что все дорожные проекты «Большой стройки» с начала 2020 года максимально приближены к уровню капитального ремонта. Общественный контроль, взаимодействие власти и общественности является эффективным способом улучшения качества работ», - говорится в посте Укравтодора.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что за 2021 год будут построены и восстановлены рекордные 6500 км автодорог и 245 искусственных сооружений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Начались продажи электрического пикапа за 55 000 грнНачались продажи электрического пикапа за 55 000 грн
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль TeslaИлон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
В мае в Украине произвели в 8 раз больше автомобилей, чем год назадВ мае в Украине произвели в 8 раз больше автомобилей, чем год назад
Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовераЭксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера
Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в УкраинеAlstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Подрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-ИзвариноПодрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-Изварино
К концу года начнутся испытания водородной версии внедорожника Land Rover DefenderК концу года начнутся испытания водородной версии внедорожника Land Rover Defender
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль TeslaИлон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
В 2022 году появится электрический спорткар Honda Sports EVВ 2022 году появится электрический спорткар Honda Sports EV
Кличко обещает до конца года открыть в Киеве новую станцию метроКличко обещает до конца года открыть в Киеве новую станцию метро
МВД до конца года получит 26 вертолетов AirbusМВД до конца года получит 26 вертолетов Airbus
Toyota представила альтернативу самому недорогому Land CruiserToyota представила альтернативу самому недорогому Land Cruiser
В Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в МолдовуВ Одесской области компания "Автомагистраль-Юг" завершает восстановление дороги, ведущей в Молдову
Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"Строительство Киевской объездной дороги вывели из-под действия закона о "Прозорро"
На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“На украинских дорогах появятся 550 полицейских “фантомных патрулей“
Последние новости
Подгружаем последние новости