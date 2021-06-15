"Укрзализныця" решила заказать 100 вагонов у Крюковского завода

Контракт финансируется за счет госбюджета.

"Укрзализныця" решила заказать 100 вагонов у Крюковского завода
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" решила подписать контракт на поставку 100 пассажирских вагонов с Крюковским вагоностроительным заводом без проведения аукциона.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.

В обосновании переговорной процедуры тендера объясняется, что КВСЗ - единственное предприятие, пообещавшее поставить 100 вагонов за 12 месяцев.

С другими производителями, к которым обратилась "Укрзализныця", договориться не удалось. Так, Гомельский вагоностроительный завод запросил на выполнение контракта два года, Ташкентский завод - полтора года.

В испанской Patentes Talgo сказали, что смогут начать поставки только через два года после подписания договора, в "Сименс Украина" - что вагоны на ширину колеи 1520 мм не производят, в Pesa Bydgoszcz - что смогут начать серийное производство только в апреле 2023 года.

Еще два завода - Харьковский и казахстанский "Тулпар" - оставили запросы без ответа.

Учитывая, что во время неудачного тендера, объявленного в феврале, заявленным техническим требованиям отвечал только один участник (Крюковский вагонзавод), с ним и подписывают контракт по переговорной процедуре.

Предприятие будет обязано поставить 51 обычный купейный вагон, 12 вагонов СВ, а также 37 купейных вагонов, приспособленных для перевозки пассажиров с инвалидностью.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, компания планирует получить первую партию вагонов через шесть месяцев после подписания контракта, а остальные - максимум через 12 месяцев, то есть как раз под "высокий сезон" перевозок 2022 года.

Стоимость контракта - 3,042 млрд гривен. Треть суммы компания заплатит производителю авансом, остальные 70% - после выполнения контракта.

Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский приезжал на Крюковский вагонзавод, предложив "Укрзализныци" купить у предприятия три дизель-поезда и до 100 вагонов.

Дизель-поезда уже изготавливаются по контракту 2018 года, а деньги на вагоны были заложены в государственный бюджет 2021 года.

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