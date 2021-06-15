“Умер“ новый двигатель: что нельзя делать до 3000 км пробега

В большинстве своем современные двигатели менее надежные, чем силовые агрегаты, которые были лет двадцать назад. Но при правильной эксплуатации и обслуживании они выдерживают свой ресурс. Если, конечно, не делать ошибок. Сегодня мы расскажем, что ради нормальной работы мотора нельзя делать до 3000 км пробега

“Умер“ новый двигатель: что нельзя делать до 3000 км пробега

Даже в рамках требований на изготовление деталей современных двигателей, их размеры все равно колеблются в оговоренных техническими условиями пределах. Поэтому тому или иному автомобилисту может попасться в автосалоне машина с мотором, в котором установлены комплектующие, впритык входящие в свои допуски. Поэтому "обкатка" силовому агрегату не помешает.

Так как мы не знаем из каких деталей собран двигатель автомобиля, который куплен, то нужно его обкатать. Лучше перестраховаться, чем потом тратить большие деньги на ремонт.

Поэтому опытные водители первые несколько тысяч километров пробега эксплуатируют мотор в щадящем режиме.

Не нужно долго держать силовой агрегат работающим на холостых оборотах. В этом случае подача масла в систему смазки небольшая, а при обкатке его дефицит в ненадежных местах лучше не допускать.

“Умер“ новый двигатель: что нельзя делать до 3000 км пробега

Двигателю легче работать в районе 2000—2500 оборотов в минуту, с минимальной нагрузкой. То есть в движении по свободной трассе при незагруженном авто.

Первые примерно 3 тысячи километров пробега лучше не ездить в дорожных пробках.

Раскручивать двигатель нового автомобиля свыше 3000—3500 об/мин не рекомендуется. Кстати, если у вас машина с МКПП или с АКПП с функцией переключения передач, то не нужно в начальный период тормозить двигателем.

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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