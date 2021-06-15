Подрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км дороги Стрый-Изварино

Дорогу Единства планируют открыть ко Дню независимости.

К 30-й годовщине Независимости откроют Дорогу Единства - автомобильную магистраль протяженностью около 1400 км, которая соединит Восток и Запад Украины. О том, как создают трассу, рассказал Укравтодор.

Новый маршрут М-30 Стрый - Изварино объединяет две бывшие международные трассы М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. По программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство» их соединили в единый маршрут.

Запланировано отремонтировать более 600 км автодороги во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

На данный момент компании-подрядчики законтрактованы на выполнение ремонта 536 км. На 464 км уже ведутся работы, из них 112 км на финальной стадии - положены верхние слои покрытия. Полностью завершены работы на 7 км в Черкасской области и 45 км в Днепропетровской (от Днепра до Криничанского поста полиции). Большая часть трассы была сделана также в прошлом году.

«К 30-й годовщине Независимости Украины планируем обеспечить надлежащее транспортное сообщение и объединить крупнейшие города западной, центральной и восточной частей Украины», - говорят в Укравтодоре.

Ранее координатор «Большого строительства», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал фото со строительных площадок Днепропетровщины, где продолжается создание Дороги Единства. Работы, как и на большинстве объектов инфраструктурной программы Владимира Зеленского, идут круглосуточно без остановок.

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