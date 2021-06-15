На трассе Киев - Ковель ограничено движение из-за смертельного ДТП с грузовиком и легковым автомобилем

На автодороге М-07 Киев - Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen.

Об этом сообщила полиция Киевщины.

"Информируем вас о том, что на 49 км автодороги, в Бучанском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen. В результате столкновения водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Поскольку на данном участке движение временно ограничено, регулированием занимаются правоохранители.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, 8 июня на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск в результате столкновения грузовика с внедорожником погиб заместитель главы Кропивницкого ВО "Свобода" с женой и шестилетней дочерью.