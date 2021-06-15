В Украине начала действовать льготная растаможка авто: детали

В Украине сегодня, 15 июня, начал действовать льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Кто может воспользоваться льготой?

Льготный период растаможки будет действовать 180 дней. Для участников АТО/ООС - 270 дней. На льготных условиях можно растаможить автомобили, которые ввезли в Украину до 31 декабря 2020 года. Они должны соответствовать экологическому стандарту не меньше Евро-2.

Стоимость растаможки зависит от года выпуска автомобиля и типа двигателя. В среднем - около 1 000 евро. Кроме того, нужно также заплатить "добровольный взнос" в размере 8 500 гривен.

Так, например, за легализацию автомобиля Volkswagen Golf 1999 года выпуска с двигателем 1,9 TDI нужно заплатить 1 095 евро. Плюс 8 500 гривен "взноса".

Если кто-то не захочет по такой схеме легализовать свою машину, то тогда он сможет вывезти ее из Украины. На таможне нужно будет заплатить штраф - 8 500 гривен.

Чиновники не раз говорили, что льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации в 2021 году – это последняя возможность недорого легализоваться. Власти утверждают, что больше льгот для владельцев машин с еврономерами не будет.

Ранее сообщалось, что в Украину с нарушением таможенного законодательства ввезли около 130 тысяч б/у автомобилей.