Новый удлиненный Range Rover выехал на тесты

Land Rover готовится к началу продаж Range Rover нового, пятого, поколения. У этой новинки будет версия с удлиненной колесной базой. Её заметили фотошпионы во время дорожных тестов.

Новый Range Rover с удлиненной колесной базой тестируют где-то в горах в хорошо закамуфлированном виде. Судя по всему, он уже почти готов к серийному производству.

Предполагается, что у Range Rover пятого поколения будет новая центральная приборная панель (она будет значительно больше, чем у модели четвертого поколения), новый руль, более современные материалы и большой набор оборудования.

К сожалению, из-за сплошного камуфляжа трудно сказать что-то конкретное про дизайн этой новинки. Новый Range Rover должен сохранить свой традиционный дизайн, но он получит при этом некоторые изменения (например, новые фары).

Какие силовые агрегаты войдут в линейку двигателей – пока не сообщается. Это может быть, например, 4,4 л мотор с турбонаддувом от BMW.

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