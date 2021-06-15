К концу года начнутся испытания водородной версии внедорожника Land Rover Defender

Британский концерн Jaguar Land Rover уже через четыре года прекратит оснащать автомобили марки Jaguar двигателями внутреннего сгорания, и за это время выпустит не менее шести полностью электрических моделей Land Rover. Компания заявила, что разработает прототип легендарного Defender с силовой установкой на водородных топливных элементах, испытания которого начнутся в этом году.

Источник изображения: Jaguar Land Rover

К концу десятилетия до 60 % всех продаваемых автомобилей Land Rover и 100 % машин марки Jaguar будут обеспечивать нулевой углеродный след. Ещё через пять лет подобную заботу об окружающей среде проявит весь ассортимент выпускаемых британским концерном автомобилей. Как отмечает Bloomberg, при финансовой поддержке британских властей марка Land Rover оснастит прототип Defender силовой установкой на топливных водородных элементах, машина начнёт участвовать в испытаниях до конца текущего года.

Для британского автопроизводителя, который до сих пор делал ставку исключительно на батарейные электромобили, это серьёзный прецедент, но не факт, что «водородная» версия Defender в итоге пойдёт в серию. К преимуществам машин на водородных топливных ячейках можно отнести способность быстро восполнять запас хода и преодолевать после этого существенные расстояния, выделяя вместо выхлопа лишь воду. Препятствовать распространению «водородомобилей» продолжают высокая стоимость и отсутствие развитой заправочной инфраструктуры.

Промышленность пока не способна вырабатывать водород в достаточных количествах по разумной цене. Во многих случаях его добычей целесообразно заниматься в непосредственной близости от заправочных станций, поскольку хранение и транспортировка этого газа под большим давлением остаётся дорогим удовольствием. Чисто экономические факторы пока не способствуют скорому переходу на водород в качестве альтернативы углеводородным видам топлива. Toyota вложила огромные средства в разработку профильных силовых установок, но её модель Mirai в силу высокой стоимости пока находит ограниченное применение преимущественно в корпоративных автопарках.

Серьёзные амбиции в сфере использования водорода демонстрируют корейские марки Hyundai и Kia, они уже сейчас контролируют три четверти рынка подобных транспортных средств, а также намереваются снабжать силовыми установками на топливных ячейках сторонних автопроизводителей. Тяжёлые транспортные средства выигрывают от перехода на водород по сравнению с использованием только аккумуляторных батарей, поэтому эксперимент Land Rover с внедорожником Defender вполне оправдан, если не учитывать инфраструктурные проблемы.



