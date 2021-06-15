В Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный флагманский внедорожник Kia Telluride. Его продажи начнутся уже в ближайшее время.

В Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride

Kia Telluride, самый большой внедорожник в модельной линейке Kia, появился в продаже в 2020 году. То есть с момента его появления прошло не так уж и много времени, но южнокорейский автогигант уже подготовил его обновленную версию.

Судя по шпионским фотографиям, обновленный Telluride получил рестайлинговый передний бампер, видоизмененную решетку радиатора с хромированной отделкой и новый логотип.

В базовой комплектации теперь есть мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, трехзонный климат-контроль и навигационная система Cruise Control-Curve (NSCC-C), а также система Highway Driving Assist (HDA).

В Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride

Под капотом по-прежнему находится 3,8 л бензиновый двигатель V6 мощностью 395 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.


Максимов Віталій, Тудей

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