Бюджетный кроссовер VW рассекречен до дебюта

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый кроссовер VW Taigo, который предназначен для продажи в Европе. Ожидается, что это будет один из самых недорогих кроссоверов в модельной линейке Volkswagen.

VW Taigo – это европейская версия кроссовера VW Nivus, который сейчас продается в странах Южной Америки.

Новый кроссовер для европейского рынка выгладит практически готовым к серийному производству. Правда, перед нами все еще тестовый прототип. Обратите внимание на испытательное оборудование на колесных дисках и измерительное устройство с антенной на крыше. Если убрать это оборудование, то получится автомобиль, который будут продавать в автосалонах.

В Бразилии в линейку двигателей Nivus входит только один силовой агрегат. Это 1,0 л мотор с турбонаддувом мощностью 128 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. У европейской версии выбор моторов будет больше. Вот только вряд ли среди них будут дизельные силовые агрегаты.

Volkswagen планирует официально представить Taigo в конце текущего года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Его южноамериканский "брат" стоит от 14 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро.