Бюджетный кроссовер VW рассекречен до дебюта

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый кроссовер VW Taigo, который предназначен для продажи в Европе. Ожидается, что это будет один из самых недорогих кроссоверов в модельной линейке Volkswagen.

Бюджетный кроссовер VW рассекречен до дебюта

VW Taigo – это европейская версия кроссовера VW Nivus, который сейчас продается в странах Южной Америки.

Новый кроссовер для европейского рынка выгладит практически готовым к серийному производству. Правда, перед нами все еще тестовый прототип. Обратите внимание на испытательное оборудование на колесных дисках и измерительное устройство с антенной на крыше. Если убрать это оборудование, то получится автомобиль, который будут продавать в автосалонах.

Бюджетный кроссовер VW рассекречен до дебюта

В Бразилии в линейку двигателей Nivus входит только один силовой агрегат. Это 1,0 л мотор с турбонаддувом мощностью 128 л.с., который работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. У европейской версии выбор моторов будет больше. Вот только вряд ли среди них будут дизельные силовые агрегаты.

Volkswagen планирует официально представить Taigo в конце текущего года. Сколько он будет стоить – пока не известно. Его южноамериканский "брат" стоит от 14 тысяч долларов.

Бюджетный кроссовер VW рассекречен до дебюта

Ранее стало известно, что Volkswagen выпустит электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Начались продажи электрического пикапа за 55 000 грнНачались продажи электрического пикапа за 55 000 грн
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль TeslaИлон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
В мае в Украине произвели в 8 раз больше автомобилей, чем год назадВ мае в Украине произвели в 8 раз больше автомобилей, чем год назад
Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовераЭксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера
Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в УкраинеAlstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai показал интерьер своего нового большого кроссовераHyundai показал интерьер своего нового большого кроссовера
Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовераЭксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера
В Украине замечен новый кроссовер Porsche - стоит больше 3 млнВ Украине замечен новый кроссовер Porsche - стоит больше 3 млн
Кроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащениемКроссовер за 190 тысяч гривен удивил отличным оснащением
Бюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробностиБюджетный кроссовер Fiat: известны некоторые подробности
Ford разрабатывает электрический кроссовер на платформе VWFord разрабатывает электрический кроссовер на платформе VW
3 самых ненадежных б/у кроссовера премиум-класса3 самых ненадежных б/у кроссовера премиум-класса
Renault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларовRenault выпустит обновленный кроссовер за 7 000 долларов
Dacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн LodgyDacia не будет снимать с конвейера бюджетный минивэн Lodgy
Skoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовераSkoda закончила дорожные испытания своего нового кроссовера
Последние новости
Подгружаем последние новости