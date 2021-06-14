На румыно-венгерской границе разбился микроавтобус с украинцами, есть погибший

Сегодня утром на румыно-венгерском контрольно-пропускном пункте "Чанадпалота-Нодьлок" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

Микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший украинских пассажиров, врезался в колонну грузовиков, ожидавших пересечения границы в очереди на румынской стороне. Автобус направлялся в Венгрию.

В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения.

Полиция Румынии сообщает, что трое пострадавших в очень тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде.

Движение на границе перекрывали.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

Напомним, 22 марта ночью на юге Польши украинский пассажирский автобус попал в автокатастрофу. В результате погиб один человек.

6 марта примерно на том же месте и в то же время суток еще один украинский автобус, в котором ехало 57 человек, попал в ДТП. В результате наезда на отбойник и падения в ров погибли пятеро украинцев, 35 получили травмы различной степени тяжести.