Цены на АЗС вырастут. Минэкономики повысило среднюю стоимость ДТ и бензина

Министерство экономики сегодня, 14 июня, обнародовало среднюю стоимость литра дизельного топлива на уровне 22,09 грн, а бензинов — 25,82 грн.

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«На основании расчетов акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины»… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 грн, и 1 литра бензина автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 грн», — отметили в Минэкономики.

Следовательно, стоимость бензина на АЗС не должна превышать 30,82 грн, а дизтоплива — 29,09 грн.

В министерстве добавили, что расчеты проведены в соответствии с постановлением правительства от 9 декабря об установлении карантина и ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

Последний раз эти данные публиковались 1 июня — 20,91 грн и 24,92 грн соответственно. Таким образом, средние цены выросла на 1,18 грн и 0,9 грн.

Предыстория

2 июня Кабинет министров внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. От этой цены АЗС могут устанавливать свои надбавки. Постановление было принято на заседании Кабинета министров.

Кабинет Министров и большинство крупных сетей АЗС страны 2 апреля текущего года подписали меморандум о создании добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении нужд потребителей на период карантинных ограничений.

По данным агентства, представители власти перед подписанием документа вели активные переговоры с крупными сетями АЗС, настойчиво предлагая им понизить возросшие в последние месяцы цены на нефтепродукты.

В частности, по бензину А-95 им рекомендовали установить цену до 30 грн за литр. В результате после подписания документа сети скинули цену на бензины на 0,2?1 грн/л.

Как писал «Минфин», Кабмин 11 мая постановлением №?450 от 29 марта 2021 года ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизтопливо сверх 1%. Согласно документу, бензины марок А-92 и А-95, а также ДТ внесены в перечень социально значимых товаров.