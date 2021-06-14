Топ-10 самых популярных в Украине новых автомобилей

Укравтопром подвел итоги локального авторынка за первые пять месяцев текущего года, выявив наиболее популярные новые модели. За этот период украинцы приобрели почти 40 тыс. новых легковых автомобилей (39,6 тыс.).

Наибольшая популярность

Наибольшим спросом в этом периоде имел автомобиль Toyota RAV4, с января по май эту модель приобрели 2586 автомобилистов.

Вторым по популярности стал корейский компактный кроссовер Kia Sportage, за который своими кошельками проголосовали 2235 покупателей.

Замыкает лидирующую тройку Renault Duster, в активе этой модели 2110 регистраций.

Топ-10

Toyota RAV4 — 2586 шт. Kia Sportage — 2235 шт. Renault Duster — 2110 шт. Renault Sandero — 1207 шт. Renault Logan — 1134 шт. Nissan Qashqai — 1117 шт. Volkswagen Touareg — 966 шт. Hyundai Tucson — 877 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 846 шт. Mazda CX5 — 823 шт.

Напомним

15 апреля 2021 Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании приняла закон, которым устанавливается льготная ставка для растаможивания автомобилей на еврономерах.

Ранее «Минфин» писал, что в Украине растаможить авто можно будет с помощью смартфона — через портал и приложение «Дія».