Быстрее Porsche. Маск представил новую Tesla Model S Plaid (видео)

Глава Tesla Илон Маск представил во Фримонте (штат Калифорния) новую Model S Plaid. Об этом сообщил Reuters.

Быстрее Porsche. Маск представил новую Tesla Model S Plaid (видео)
Фото: ixbt.com

Презентация Tesla Model S Plaid

«Этот электромобиль сокрушает», — заявил Маск, выехавший за рулем Model S Plaid на сцену.

«Быстрее, чем любой Porsche, безопаснее, чем любой Volvo», — подчеркнул миллиардер.

Новая Model S Plaid разгоняется до 96,5 км в час за 1,99 секунды, без подзарядка электромобиль способен проехать более 620 км. И это доказывает, по словам Маска, что электромобили, работающие на экологически чистой энергии, «могут быть самыми быстрыми, безопасными и крутыми во всех отношениях».

При этом Tesla отказалась от выпуска улучшенной модификации этого электромобиля Model S Plaid+ с запасом хода на 33% больше (около 840 км) и повышенной до 1100 л.с. мощностью.

«Plaid+ отменяется. В этом нет необходимости, так как Plaid и так хорош», — написал ранее Маск в Twitter.

В преддверии презентации компания повысила цену Model S Plaid на $10 —до $129?990. Цена предыдущей Model S составляет $79?990.

В ходе презентации Маск сообщил, что в следующем квартале Tesla рассчитывает производить 1000 электромобилей Model S Plaid.

Он рассказал, что Model S Plaid быстрее заряжается, имеет более просторное заднее сиденье и улучшенную развлекательную систему «пятого уровня PlayStation».

Реакция рынка

Акции Tesla перед началом презентации новой модели во Фримонте выросли на 1,89%.

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