Быстрее Porsche. Маск представил новую Tesla Model S Plaid (видео)
Глава Tesla Илон Маск представил во Фримонте (штат Калифорния) новую Model S Plaid. Об этом
Презентация Tesla Model S Plaid
«Этот электромобиль сокрушает», — заявил Маск, выехавший за рулем Model S Plaid на сцену.
«Быстрее, чем любой Porsche, безопаснее, чем любой Volvo», — подчеркнул миллиардер.
Новая Model S Plaid разгоняется до 96,5 км в час за 1,99 секунды, без подзарядка электромобиль способен проехать более 620 км. И это доказывает, по словам Маска, что электромобили, работающие на экологически чистой энергии, «могут быть самыми быстрыми, безопасными и крутыми во всех отношениях».
При этом Tesla отказалась от выпуска улучшенной модификации этого электромобиля Model S Plaid+ с запасом хода на 33% больше (около 840 км) и повышенной до 1100 л.с. мощностью.
«Plaid+ отменяется. В этом нет необходимости, так как Plaid и так хорош», — написал ранее Маск в Twitter.
В преддверии презентации компания повысила цену Model S Plaid на $10 —до $129?990. Цена предыдущей Model S составляет $79?990.
В ходе презентации Маск сообщил, что в следующем квартале Tesla рассчитывает производить 1000 электромобилей Model S Plaid.
Он рассказал, что Model S Plaid быстрее заряжается, имеет более просторное заднее сиденье и улучшенную развлекательную систему «пятого уровня PlayStation».
Реакция рынка
Акции Tesla перед началом презентации новой модели во Фримонте