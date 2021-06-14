Китайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda Octavia

В Китае начались продажи нового универсала Baojun Valli, который создали китайская корпорация SAIC и американский концерн General Motors. Он стоит почти в два раза дешевле, чем Skoda Octavia.

Китайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda Octavia

Длина Valli составляет 4685 мм, ширина – 1806 мм, высота – 1458 мм, а колесная база – 2700 мм. Если сложить задние сиденья, то объем багажника увеличится до 1 620 литров.

В базовой комплектации есть мультируль, светодиодная оптика, климат-контроль, 7-дюймовая виртуальная приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Китайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda Octavia

Этот универсал оснащается 1,5 л двигателем мощностью 147 л.с. и 250 Нм крутящего момента, который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – передний. Расход топлива – 6,2 л на 100 км пути.

В базовой комплектации этот универсал стоит около 12 400 долларов. За дополнительную оплату его можно укомплектовать водительским креслом с электрорегулировками, багажным боксом, адаптивным круиз-контролем, а также системами активной безопасности.

Нужно отметить, что Baojun Valli будет глобальной моделью - под брендом Chevrolet.

Китайцы выпустили современный универсал вдвое дешевле Skoda Octavia

Ранее мы назвали десять б/у автомобилей, которые можно покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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