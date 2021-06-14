На станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июня

Вестибюль не будет работать в связи с заменой турникетов.

Вестибюль на станции метро "Осокорки" в направлении "Славутича" не будет работать с 15 по 19 июня в связи с заменой турникетов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"На станции "Осокорки" в вестибюле №1 (в направлении станции "Славутич") с 15 по 19 июня будут проходить работы по замене турникетов. В это время указанный вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что новые турникеты будут принимать все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.