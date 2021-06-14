На станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июня

Вестибюль не будет работать в связи с заменой турникетов.

На станции метро "Осокорки" в Киеве один из вестибюлей закроют до 19 июня
Фото: kyivcity.gov.ua

Вестибюль на станции метро "Осокорки" в направлении "Славутича" не будет работать с 15 по 19 июня в связи с заменой турникетов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"На станции "Осокорки" в вестибюле №1 (в направлении станции "Славутич") с 15 по 19 июня будут проходить работы по замене турникетов. В это время указанный вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что новые турникеты будут принимать все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Как сообщалось, в Киеве до конца года планируют открыть новую станцию метрополитена.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Начались продажи электрического пикапа за 55 000 грнНачались продажи электрического пикапа за 55 000 грн
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль TeslaИлон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
В мае в Украине произвели в 8 раз больше автомобилей, чем год назадВ мае в Украине произвели в 8 раз больше автомобилей, чем год назад
Эксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовераЭксперт объяснил, какая коробка лучше для кроссовера
Alstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в УкраинеAlstom пытается сжульничать в вопросе локализации локомотивов в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)Konyk и Volyk. В Киеве показали электромобили украинского производства (фото)
В Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находкиВ Киеве перекрывали мост Метро из-за подозрительной находки
В Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщинойВ Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщиной
Трассу Ковель-Ягодин в сторону польской границы расширятТрассу Ковель-Ягодин в сторону польской границы расширят
В Киеве патрульные задержали водительницу, которая наехала на пешехода и скрыласьВ Киеве патрульные задержали водительницу, которая наехала на пешехода и скрылась
Кличко обещает до конца года открыть в Киеве новую станцию метроКличко обещает до конца года открыть в Киеве новую станцию метро
В Киеве массово штрафуют за неуплату парковкиВ Киеве массово штрафуют за неуплату парковки
В Киеве нардеп-автохам напал на ведущего “ЗупиниЛося“В Киеве нардеп-автохам напал на ведущего “ЗупиниЛося“
Движение по Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат до 31 июляДвижение по Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат до 31 июля
В Киеве поддельные водительские удостоверения продавали за 220 долларовВ Киеве поддельные водительские удостоверения продавали за 220 долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости